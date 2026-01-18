Türkiye'den Suriye mesajı: Yanında olmaya devam edeceğiz

Suriye’de sahadaki dengeleri kökten değiştirecek gelişmeler yaşanıyor. 10 Mart Mutabakatı’na uymayı reddeden terör örgütü PKK/YPG’ye karşı operasyon başlatan Suriye ordusu, ülkenin kuzey ve doğu hattında kısa sürede kontrol sağladı.

İlk olarak Tabka ve Deyrizor kentlerinde hakimiyeti ele geçiren Suriye ordusu, ardından Rakka kent merkezine doğru ilerleyişini sürdürdü.

Operasyonlar sonucunda terör örgütü YPG, Rakka’dan tamamen çıkarıldı.

ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Sahadaki bu gelişmelerin ardından Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında tam entegrasyonu öngören bir ateşkes anlaşması imzalandı.

Haberi, Suriye haber ajansı SANA’ya konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara duyurdu. Şara açıklamasında, “Devlet kurumları, SDG’nin kontrolündeki doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayete girecek” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Anlaşmaya ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ateşkes ve entegrasyon mutabakatının Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından önemine dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün (18 Ocak) açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz.



Anlaşmanın, Suriye halkının yanı sıra başta Suriye’nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz.



Suriye’de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönem, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçmektedir.



Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz.



Türkiye, Suriye Hükümeti’nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabaları ile ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir.