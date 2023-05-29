Alman basınında Erdoğan zaferi yorumu: AB süreci kapandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi yorumlanan Alman gazetesi FAZ'da yayınlanan yazıda, Türkiye'nin AB sürecinin şimdilik kapandığına dikkat çekildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ikinci turunda 17. zaferine ulaşarak bir kez daha cumhurbaşkanı seçildi.

Tarihi zaferin ardınan Külliye'de balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta gövde gösterisi yaptı.

Bu tarihi zafer dünya basınında geniş yer buldu.

Alman basınınsa Erdoğan zaferi

Alman basınında da geniş yer alan haberlerde Türkiye-AB ilişkilerine dikkat çekildi.

Almanya'nın önemli gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'da (FAZ), dikkat çeken haberine "Türkiye, Avrupa'ya karşı karar verdi" başlıklığını kullandı.

Erdoğan'ın zaferinin "AB'ye yönelmeyen bir politikanın da teyidi" şeklinde yorumlandığı yazıda Batı ve Türkiye arasındaki ilişkilerin zor olmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

AB süreci şimdilik kapandı

Yazıda Türkiye'nin, AB üyeliği sürecinin kapandığı belirtilirken "şimdilik" ifadesiyle birlikte şu ifadelere yer verildi: