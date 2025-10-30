Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ankara'da resmi törenle karşılandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Türkiye'de...

Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret eden Merz, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğun devam ettiğini vurguladı.

Merz, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin büyük potansiyelini daha da iyi kullanmaları gerektiğini belirtti.

"STRATEJİK ORTAKLIKLARIMIZI GENİŞLETMELİYİZ"

Merz, Anıtkabir'i ziyaretinin ardından görüşme öncesi dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Alman Şansölye, yeni bir jeopolitik döneme girdiklerini vurgulayarak, "Bu nedenle stratejik ortaklıklarımızı genişletmeliyiz. Türkiye ile ilişkilerimizin büyük potansiyelini daha da iyi kullanmalıyız. Burada güçlü bir temel üzerine inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Merz'e protokol kapısına kadar eşlik etti.

İKİ ÜLKENİN MİLLİ MARŞLARI ÇALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merz'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

TÜRK ASKERİNİ SELAMLADI

Merz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Merz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

İKİLİ VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Merz, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.