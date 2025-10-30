Almanya Başbakanı Merz, Anıtkabir'i ziyaret etti

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Frederich Merz, Türkiye’de gerçekleştirdiği resmi temaslar öncesinde, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında Ankara’ya gelen Almanya Şansölyesi Merz ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’e Aslanlı Yol’dan giriş yaptı.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Atatürk’ün mozolesine Anıtkabir Komutanlığı’na bağlı askerlerin çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunan heyet, Anıtkabir önünde fotoğraf verdi.

Misak-ı Milli Kulesine beraberindeki heyet ile geçen Merz, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"ALMANYA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ DOSTLUK YAŞAMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Almanya Şansölyesi Merz, özel deftere şunları yazdı:

"Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bir devlet adamı ve vizyoner olarak ülkesini Avrupa’nın idealleriyle buluşturmuş, onu modern çağın yoluna taşımıştır. Atatürk’ün mirası, bugün de Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki köklü dostluk da yaşamaya devam etmektedir. Kendisine derin saygı ve minnetle anıyorum."