Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen soruşturması hız kesmeden sürüyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah eş zamanlı adreslere yaptığı şafak operasyonlarında çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.

Bunlardan biri de komedyen Hasan Can Kaya oldu.

Yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanan Kaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"DEĞİL YASAKLI MADDE, SİGARA BİLE KULLANMADIM"

Adli tıp testinin negatif olacağından emin olduğunu belirten Kaya "Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım" dedi.

"TESTİMİN NEGATİF OLACAĞINA EMİNİM"

Hasan Can Kaya, şu ifadeleri kullandı: