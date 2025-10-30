Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Ankara'nın gündemi yoğun...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i Ankara'da konuk etti.

İKİ LİDER BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Heyetler arası görüşmenin ardından iki lider kameralar önünde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya'da yaşayan Türk toplumunun ortak değerimiz olduğunu teyit ettik" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ AVRUPA BİRLİĞİ'NDE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Şansölye Merz de yaptığı açıklamada Türkiye ile diyaloğa önem verdiklerini bir kez daha vurguladı.

Konuşmasında Avrupa Birliği mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istiyoruz. Erdoğan'a stratejik bir diyalog teklif ettim" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLERİMİZ GELİŞTİRMEYE KARARLIYIZ"

Almanya Şansölyesi Merz açıklamalarında şunları kaydetti:

Bu dostane misafirperverliğiniz için çok teşekkürler. Bu özel bir gün çünkü ortak tarihimizi şekillendiriyor. Bu iş gücü anlaşmasının başlangıcı. Zamanında misafir işçi olarak tanımladığımız insanlar, misafir işçiler çağrıldı ama insanlar geldi aileleriyle birlikte Almanya'ya. Almanya'nın onay vermesi sonrası Türkiye'nin 20 Eruofighter alma kararından dolayı mutluyum. Misafirperverliğiniz benim için son derece önemli. İlişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız. Çünkü birlikte ilerlersek çok daha başarı elde edebiliriz.

"ALMANYA, İSRAİL'İN YANINDADIR"

Merz ayrıca, "Federal Hükümet İsrail devletinin kurulmasından beri İsrail Devleti'nin yanındadır. Bu ülke milyonlarca Yahudi için sığınabilecekleri bir ülke haline geldi. Bu nedenle Almanya her zaman İsrail'in yanında duracaktır. Bu İsrail Hükümeti'nin her kararının arkasında durduğumuz anlamına gelmez" dedi.