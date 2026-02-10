Almanya'da gurbetçiler Türk pasaportuna ilgi göstermedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'da gündem çifte vatandaşlık...

Ülkede 2024 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni vatandaşlık yasasıyla Alman vatandaşlığına geçiş kriterleri esnetildi.

Vatandaşlık için gerekli ikamet süreleri kısaltılırken, başvuru yapacakların eski vatandaşlıklarından ayrılma şartı da kaldırıldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ise ülkede yalnızca Alman pasaportuna sahip 1 milyon 300 bin Türk bulunuyor.

Esnetilen çifte vatandaşlık yasası çerçevesinde Türk pasaportuna başvurabilecek 1 milyon 300 bin kişiden yalnızca 30 bini bu hakkı kullandı.

ALMAN PASAPORTUNA İLGİ DAHA BÜYÜK

Çifte vatandaşlık hakkının tanınmasıyla birlikte, Almanya pasaportu için başvuru listelerinde ise Türkler zirvede yer alıyor.

VATANDAŞLIK ENGELİ MAVİ KART İLE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Hatırlanacağı üzere Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarak yaşadığı ülkenin vatandaşlığını kabul eden gurbetçilere vatandaş gibi işlem görmeleri için bu engeli Mavi Kart ile çözmüştü.

Mavi Kart sahipleri, vatandaş olmadığı için askerlik yapmıyor ve Türkiye'deki seçimlerde oy kullanamıyordu.

CHP TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili ilk tepki CHP'den geldi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türk pasaportuna talebin az olmasını eleştirdi.

CHP'li Çakırözer konuyla ilgili şu ifadelerini kullandı;

AK Parti’den önce on yıllar boyunca iktidarlar, Almanya’da çifte vatandaşlık yasası çıksın diye uğraştı. Şimdi böyle bir fırsat elimize geçtiğinde ortaya çıkan 30 bin sayısı kabul edilebilir değildir. Bu, fiyaskodur. Yurt dışındaki Türkleri her alanda yok sayan, hakkını hukukunu yok sayan, eşit muamele göstermeyen bu iktidar, çifte vatandaşlık gibi önemli bir fırsatın kullanılması noktasında da yurt dışındaki Türklere destek olmuyor. Bu konuda isteksizler. İktidardan bir adım gelmesi lazım

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERE REKOR KATILIM

Yurt dışında Türkiye'de seçimlerde oy kullanabilecek kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor.

1,5 milyondan fazla kayıtlı yurt dışı seçmenin yaklaşık yarısı ise Almanya'da yaşıyor.

Alamaya'dan Türkiye'deki son seçimlere katılım oranı yüzde 48 civarındaydı.

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkede oy kullanan seçmenlerin yüzde 65,4'ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etmişti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 32,6'da kalmıştı.