Özgür Özel, Mesut Özarslan'a attığı mesajları okudu: Salonda alkış tufanı koptu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor...

Cumhuriyet Halk Partisi, bir belediyeyi daha kaybetti.

Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özarslan, yaptığı istifa açıklamasında da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret ve küfür ettiğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL, KÜFÜRLER HARİÇ DİĞER MESAJLARI OKUDU

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, Mesut Özarslan'a attığı mesajların yer aldığı kağıtla kürsüye geldi.

Kürsüde Özarslan'a attığı mesajları küfürlerin yer aldığı kısımlar hariç, tek tek okudu.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Küfürler hariç attığı mesajları kağıttan okuyan ve ayakta alkışlanan Özel, açıklamasında ise şöyle dedi;

"KENDİSİNİ GÖREV SÜRESİ BOYUNCA ÜÇ KEZ ÇAĞIRDIM"

Keçiören Belediye Başkanı hakkında görev süresi boyunca pek çok iddia gündeme geldi. Kendisini defalarca, üç kez özel gündemle Genel Merkezimize çağırdım. Ve dedim ki: 'Bu iddialar var, buna ne diyorsun?' Kendisi...

Ben dedim ki: 'Eğer bir kabahatin varsa şimdi söyle, bizim yolsuzluk yapanla işimiz olmaz. Türkiye bize umudunu bağlamış, eğer korktuğun bir şey varsa bunu bize söyle ve gereğini yap.'

"BÜYÜK YEMİNLER ETTİ"

Dedi ki söylenenlerin tamamının iftira, asla yolsuzluğa hırsızlığa bulaşmadığını öyle yeminlerle burada başta Mansur Başkan ve 15 belediye başkanımız, 14 belediye başkanımız, herkes şahit; her birimize, her sorana öyle büyük büyük yeminlerle, çocuklarını yeminlere katarak, ailesini o berbat yeminlere ispatlara katarak her şeyi söyleyerek inkar etti. Üç gün öncesine kadar, üç gün öncesine kadar!

"SEN ATATÜRK'TEN SONRA PARTİNİN BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK LİDERSİN"

Sonra her taraftan gelen bilgiler AK Parti'yle gizli görüşmeler yaptığı, buraya geçecek olduğu... Sonradan öğreniyoruz ki örneğin Mansur Başkan'a bir belediye meclis üyesi bir ay önce diyor; bana teklif etti, 'ben AK Parti'ye geçersem benden gelir misin?' diye. İsmi belli, cismi belli, günü belli.

Ve öyle şeyler ki birazdan bambaşka bambaşka şahidi gelecek şimdi bunun, sürpriz bir şahit grup var buna.

Ve öğreniyoruz ki çarşamba günü AK Parti'ye katılacak. Telefonlar açılıyor, il başkanının telefonlarını açmıyor, arkadaşlarının telefonlarını açmıyor, şehirden kaçıyor. En yakınları 'evet katılıyordu' diyorlar. Ve bunun üzerine kendisine öncesinde bir gün önce telefon açıyorum.

Bin bir tane yemin! 'Ya deme böyle' dediği övgüler bana... 'Sen Atatürk'ten sonra partinin başına gelmiş en büyük lidersin' diye başlayan, kendisine sinkaflı yakıştırmalarla 'ben öyle haysiyetsiz miyim, öyle nokta nokta mıyım, böyle bilmem ne miyim' falan...

"AİLEYE KASTIM VARSA ALLAH CEZAMI VERSİN"

Ertesi gün telefonları kapıyor. Ve bunun üzerine de kendisinden telefonla ulaşamadığım için kendisine mesaj atıyorum.

O mesajları 'efendim anneme küfretti...' Haşa! Ne anne, seni doğuran annen utanır her lafı annesini karıştırdığı için. Her lafı annesini karıştırdığı için! Onun dışında söylediklerim kişilik tespitine yöneliktir.

Aileye yönelik bir kastım varsa Allah cezamı versin. Ama benim birileri oradan bir de yalandan diyor; 'milli değerlerimize sövdü, şuna sövdü...' işte şey yapacak ya... 'Kutsal değerlerimize sövdü, aileme sövdü.' Birini ispatla birini, birini ispatla!

MESUT ÖZARSLAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mesut Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özgür Özel hakkında Türk Ceza kanunu 106 ve 125. Maddeleri kapsamında "tehdit ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.