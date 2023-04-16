Almanya'da PKK sempatizanları yürüyüş düzenledi! Teröristbaşı, canlı yayında Öcalan'a özgürlük istedi Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için yapılan eyleme video mesajla bağlanan terörist Cemil Bayık, "Önderliği fiziki özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Avrupa ülkeleri sık sık terör sempatizanlarının gösterisine sahne oluyor.

2004 yılında Avrupa Birliği'nde terör örgütü listesine alınan örgüt, İsveç, Fransa ve Almanya'da yürüyüşler düzenleyerek sloganlar atıyor.

Terör örgütü PKK sevicileri bu kez Almanya'nın Düsseldorf kentinde sokaklara döküldü.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinin ardından Kandil'den destek yağıyor.

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a özgürlük vaadinde bulunmasıyla, örgüt içerisinde elebaşları Abdullah Öcalan'ın serbest kalması yönünde umutlar arttı.

Böylelikle örgüt, Millet İttifakı için oy telaşına düştü.

Terör sevicileri cirit atmaya başladı

Öte yandan terör destekçileri pankartlarla sokaklarda cirit atmaya başladı. Sınırları zorlayan son eyleme ise Almanya polisi seyirci kalmakla yetindi.

Bu sırada bir skandal daha yaşandı.

Teröristbaşı Cemil Bayık eyleme video mesajla bağlandı ve bir kez daha Öcalan'a özgürlük istedi. O anları PKK'nın yayın organı Medya Haber canlı yayınladı.

"Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz"

Bayık şu ifadeleri kullandı: