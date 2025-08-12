Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi: Derdimiz bir an önce memlekete varmak

Yaz tatilinde yurda gelen gurbetçilerin bazıları dönüş yoluna geçti.

Bazıları ise izinlerini ağustos ayına bırakarak, memlekete yeni gelmeye başladı.

Memleketine gelen bir gurbetçi ise yolculuk anlarını kayda aldı.

"SİZ BEDDUA EDİYORSUNUZ AMA"

Zor bir yolculuk sonrasında yurda geldiklerini belirten gurbetçi, memlekete gelmenin mutluluğundan bahsetti.

Ancak paylaştığı videoya, "Onlar bize beddua ederken bizim halimiz… Derdimiz bir an önce memlekete varmaktır." notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyadan hızla yayılan bu video, birçok kişi tarafından tepki topladı ve videonun altına da eleştiri dolu yorumlar yapıldı.

BURUK DÖNÜŞ SÜRÜYOR

Bu arada gelişlerin yoğunluğu azaldı, izinlerini tamamlayanların dönüş trafiği ise arttı.

Kapıkule başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

Çıkış için sınır kapısında sıraya giren gurbetçiler, pasaport işlemlerinin ardından yaşadıkları ülkenin yolunu tutuyor.