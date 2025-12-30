Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde "pişmanım" dedi, özür diledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği için savcılığa ek ifade verdi.

Ersoy, tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı’na getirilirken, ifade işlemlerinin yaklaşık iki saat sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ersoy, “uyuşturucu madde kullanmak” ile “uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma dosyası kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerde Ersoy’dan saç ve kan örnekleri alınmış, saç örneklerinde “kokain ve metabolitleri”ne rastlanırken, kan örneklerinde herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmediği bildirilmişti.

KİRALADIĞI EVDE UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Ek ifade için bugün yeniden adliyeye getirilen Mehmet Akif Ersoy’un, ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiği öğrenildi.

Ersoy’un ayrıca kiraladığı evde gerçekleştirilen uyuşturucu kullanımıyla ilgili birlikteliklere dair bilgiler paylaştığı ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye talebinde bulunduğu belirtildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Akif Ersoy yeniden cezaevine gönderildi.

"BÜYÜK PİŞMANLIK DUYUYORUM"

Ersoy’un ifadesinde, “Bugün gazeteci Akif, insan olan Akif’ten, insan kardeşlerinden, toplumdan ve yaratıcısından yaptıkları nedeniyle büyük bir pişmanlık duymakta ve çok büyük özür dilemektedir” ifadelerini kullandığı kaydedildi.