Almanya'da yaşayan gurbetçi, Türkiye'deki kadınları eleştirdi

Almanya'da yapılan bir sokak röportajı dikkati çekti...

Türk olan ancak Almanya'da doğup büyüyen bir kadın, iki ülkeyi yapılan sokak röportajında kıyasladı.

Türkiye'de özellikle İstanbul'da kadınların açık gezdiğini söyleyen kadın, durumun üzücü olduğunu belirtti.

"BURADAN BAYAĞI FARKLI"

Almanya'da yapılan sokak röportajında Euro Türk'e konuşan ve Avrupa'ya özenti olabileceğini belirten gurbetçi, şöyle devam etti;

"İstanbul'da çok, bayağı açık geziyorlar. Konuşmaları, sohbetleri de görüyoruz kafelerde, restoranlarda. Buradan bayağı farklı. Biraz üzücü. Türkiye'miz o kadar güzel bir ülke ki...

"AVRUPA'YA ÖZENTİ"

Türkiye İslami bir ülke olarak biliniyor ama pek artık öyle değil gibi. Maalesef, neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Hani belki Avrupa'ya özenti olabilir. Ama burada gerçekten elimizden geldiği kadar iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz yurt dışında yaşıyoruz.

"ÇOCUKLARIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ UNUTMASIN İSTİYORUZ"

Çocuklarımız Türk kültürün unutmasın, aile değerlerimizi, dini unutmasın. Her şeyi unutmasın diye özen gösteriyoruz. Belki ondan kaynaklı. Türkiye'de yaşıyor, zaten öğrenirler diye bir algı olabilir. Ama burada Almanlaşmasınlar diye daha çok özeniyoruz."