Almanya'da yaşayan kadın: Keşke Türkiye'de doğsaydım

Almanya'da yapılan bir sokak röportajı dikkati çekti...

Türk olan ancak Almanya'da doğup büyüyen bir kadın, iki ülkeyi yapılan sokak röportajında kıyasladı.

Türkiye'de insanların daha iyi yaşadığını söyleyen kadın, Almanya'da monoton bir hayat sürdürdüklerinin altını çizdi.

"ÇOK DAHA İYİ YAŞIYORLAR"

Almanya'da yapılan sokak röportajında Euro Türk'e konuşan ve Almanya ile Türkiye'nin kıyaslanamayacağını söyleyen kadın, şöyle devam etti;

"Türkiye'deki insanları diyorsunuz değil mi? Bence bizden daha iyiyi yaşıyorlar. Çok daha iyi yaşıyorlar. Türkiye'de full time çalışıyorsa bir insan akşam çıkıp bir kahveye veya evinin önünde akşam keyfi yapıyorlar.

"BURANIN HAYATI MONOTON"

Biz bunu burada yapamıyoruz. Biz akşam sekizden sonra kapıları kapatıp, herkes dinlenmeye çekiliyor. Kıyaslayamayız, buranın hayatı daha monoton.

"TÜRKİYE'DE HEM YAŞAYIP HEM ÇALIŞABİLİYORSUN"

Türkiye'de hem yaşayıp hem çalışabiliyorsun. Burası öyle değil. Ben burada doğup büyüdüm. keşke Türkiye'de doğup büyüseydim diyorum. O zaman buraya asla gelmezdim."