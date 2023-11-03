Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçiler sınırda yine şüpheli para kaptırdı Türkiye'ye yasal sınırın üzerinde para geçirmeye çalışan iki gurbetçi, Alman polislerince sınırı geçemeden yakalandı. Kontrol sırasında araç içerisinde saklanmış 50 kilo altın ve 500 bin euro nakit para bulundu.

ensonhaber.com

Avrupa'dan Türkiye'ye her yıl binlerce gurbetçi geliyor.

Tüm yıl Avrupa'da çalışan gurbetçiler, Türkiye'yi ziyaretlerinde yanlarında nakit para da getiriyor.

Bu kapsamda aracı firmaların komisyon ücretlerini yüksek bulan gurbetçiler, söz konusu birikimlerini araçlarına gizleyerek ülkemize girmeye çalışıyor.

Bu nakitlerin birçoğu da kayıt dışı ve şüpheli para olarak değerlendiriliyor.

Kayıt dışı paraya el konuluyor

Yasal sınırın üzerinde beyan edilmemiş para geçirmek yasak olduğundan, bu paralara gümrük polisleri tarafından el konuluyor.

Özellikle Bulgaristan ve Polonya sınırlarında bu vaka her yıl onlarca kez tekrarlanıyor.

Bulgar ve Polonya polislerinin aramalarında, servet denecek miktarda paralara el konuluyor.

Bu kez Almanya sınırından bile geçemediler

Benzer bir vaka tekrar yaşandı fakat gurbetçiler bu kez Almanya sınırında yakalandı.

Dortmund'dan yola çıkan bir araç, şüphe üzerine Bavyera Eyaleti'nde takibe alındı.

Karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde duran araç, polis ekiplerince kontrol edildi.

Şüphelilerin Türk oldukları ortaya çıktı

60 yaşında bir erkek ve 42 yaşında bir kadının bulunduğu araç içerisinde arama gerçekleştirildi.

Şüpheliler, Türk asıllı olduklarını ve Türkiye'ye varmak amacıyla Dortmund'dan yola çıktıklarını söyledi.

Araçta 50 kilo altın ve 500 bin euro bulunduğu tespit edildi

Polis ekipleri, incelemeler sırasında gördükleri üzerine adeta şaşkına döndü.

Otomobil içerisine saklanmış 50 kilo altın ve 500 bin euro nakit para bulunduğu tespit edildi.

İki şüpheli tutuklandı

Para ve altına olay yerinde el konulurken, yolcular sorgulanmak amacıyla öncelikle geçici olarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından, Regensburg savcılığının talebi üzerine, kara para aklama şüphesiyle iki şüpheli hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Kara para aklama suçundan suçlu bulunmaları durumunda ikilinin, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Bu kaçıncı oldu

Türk gurbetçiler bu yöntemlerle tüm birikimlerini sınır kapılarında kaptırıyor.

Gurbetçilerin Türkiye'ye para göndermek için makul komisyon ücretleriyle hizmet veren çok sayıda aracı kurum olmasına rağmen, bu yola başvurmaları sosyal medyada büyük tepkiye neden oluyor.