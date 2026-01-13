Almanya'ya çalışmaya giden kızın gözyaşları: Türkiye'de çok iyiydim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'den Almanya'ya giden gençlerin çoğu pişman...

Almanya'da yaşamaya çalışan gençlerin çoğu video çekerek, gözyaşlarıyla Türkiye'ye geri dönmek istiyor.

AĞLADI, İSYAN ETTİ

Bu kapsamda da bir video yayınlayan ve henüz ismi öğrenilemeyen genç kız, Almanya'da çok yorulduğunu söyledi.

Sürekli önüne set çekildiğini söyleyen genç kız, sağlığının da bozulduğunu belirtti.

İsyan eden ve Türkiye'de hayatının çok iyi olduğunu belirten genç kız, şöyle dedi;

"YAPAMADIM, BENDEN BU KADAR"

"Kendime bu sene son bir şans vermiştim Almanya'da. Yani bu senenin sonuna kadar iş buldum ya da istediğim şeyleri yaptım, yapamadım benden bu kadar. Çünkü çok yoruldum, sağlığım çok gitti bu süreçte.

"TÜRKİYE'DE İŞİM GÜCÜM VARDI"

Başka bir şey söylemek istemiyorum. Çok sinirliyim, çabuk parlıyorum. Türkiye'de hayatım çok iyiydi, işim gücüm vardı.

Almanya size iyi gelmiş olabilir ama bana gelmedi. Sabret, mücadele et diyorlar. Edemiyorum artık. Çok set koymaya başladılar."