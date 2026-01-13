Mehmetçik, zorlu kış koşullarında da görevde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahraman Mehmetçik, her koşulda görevini sürdürüyor.

Vatanı canı pahasına koruyan Mehmetçik, zorlu kış şartlarına da aldırmıyor ve gözünü kırpmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da kahraman askerlerimizin kareleri paylaşıldı.

"7 GÜN 24 SAAT ESASIYLA HUDUT HATTINDA"

'Hudutta kararlılık, vatanda huzur demek' notuyla yapılan paylaşımda, "2'nci Ordu Komutanlığı birliklerince, zorlu hava ve arazi şartlarında, 7 gün 24 saat esasıyla hudut hattı emniyetine yönelik keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerine devam ediliyor." denildi.

KARLI KAPLI DAĞLIK ARAZİ...

Paylaşımda, Mehmetçik'in, kış şartlarına uyumlu kamuflajlar ile karla kaplı dağlık arazide keşif, gözetleme faaliyeti icra ederken çekilen fotoğrafları yer aldı.