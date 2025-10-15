Almanya'ya göç eden doktor: Türkiye'deki şartları beğenmedi

Beyin göçü ya da iş göçü...

Türkiye'den Avrupa'ya, özellikle de Almanya'ya göç, son dönemde artış gösterdi.

Gençlerin başını çektiği çok sayıda insan ya yasal yollarla ya da farklı yollarla Almanya'ya göç etti.

'TÜRKİYE KAYBETTİ' NOTUNU DÜŞÜYORLAR

Eğitim aldıktan sonra mesleklerini yurt dışında yapmak isteyenler ve bunu da sosyal medyadan paylaşanlar, "Türkiye bir doktor, mühendis, mimar kaybetti. Almanya, ABD bir doktor, mühendis, mimar kazandı." notunu düşüyor.

Türkiye'de okuyan ancak buna rağmen yurt dışını tercih edenler, sosyal medyada bazı kesimler tarafından da eleştiriliyor.

Özellikle doktorların yurt dışına gitmesi tepki çekiyor.

MEZUN OLUP ALMANYA'YA GİTTİ

Geçtiğimiz hafta yaşanan doktor göçüne bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medyada paylaştığı videoyla hikayesini anlatan kadın doktor "Türkiye'de doktorluğu bırakıp Almanya'ya taşındım" sözleriyle videosunu yayınladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olur olmaz Almanya'ya yerleştiğini belirten genç doktor, kararının gerekçelerini de açıkladı.

TÜRKİYE'DEKİ HEKİMLİK ŞARTLARINI BEĞENMEDİ

Türkiye'deki hekimlik şartlarının iyi olmaması nedeniyle mesleğini yurt dışında yapmayı uzun zamandır düşündüğünü ifade eden doktor, "Ama tıbbi denklik çok uzun bir süreç ve bu kadar hızlı ilerlemiyor, bu bekleme sürecini farklı bir hayalimi gerçekleştirmek için sosyal bilimler fakültesinde eğitime başladım." dedi.

"YILLARDIR HAYALİNİ KURDUĞUM PEK ÇOK ŞEYE ULAŞTIM"

Sosyal bilimler eğitimine başlarken tıp kariyerine de odaklanacağını söyleyen doktor, "Bir yandan da denklik sürecimi başlatacağım ve umarım bir gün Almanya'da hekimlik de yapabileceğim. Şimdilik akıştayım. Yıllardır hayalini kurduğum pek çok şeye ulaştım. Bunun ne kadar büyük bir lüks olduğunun farkındayım ve hayat beni bu yola soktuğu için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.