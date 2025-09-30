Almanya'ya yerleşen Türk sağlık çalışanlarının paylaşımına yorum yağdı

Beyin göçü ya da iş göçü...

Türkiye'den Avrupa'ya, özellikle de Almanya'ya göç, son dönemde artış gösterdi.

Gençlerin başını çektiği çok sayıda insan ya yasal yollarla ya da farklı yollarla Almanya'ya göç etti.

'TÜRKİYE KAYBETTİ' NOTUNU DÜŞÜYORLAR

Eğitim aldıktan sonra mesleklerini yurt dışında yapmak isteyenler ve bunu da sosyal medyadan paylaşanlar, "Türkiye bir doktor, mühendis, mimar kaybetti. Almanya, ABD bir doktor, mühendis, mimar kazandı." notunu düşüyor.

Türkiye'de okuyan ancak buna rağmen yurt dışını tercih edenler, sosyal medyada bazı kesimler tarafından da eleştiriliyor.

Özellikle doktorların yurt dışına gitmesi tepki çekiyor.

ALMANYA'YI TERCİH ETTİLER

Almanya'yı tercih eden ve orada bir araya gelen doktorlar ise çektikleri karelerle Türkiye'yi terk ettiklerini duyuruyorlar.

Yapılan son paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

HAVALİMANINDAN KLASİK PAYLAŞIMI YAPTILAR

4 arkadaş havalimanından paylaştıkları fotoğrafta, Türkiye'den ayrılıp Almanya'ya yerleştiklerini duyurdu.

GÜNDEM OLDU

Paylaşıma, "Türkiye 1 cerrah 2 hemşire 1 diş hekimi kaybetti; Almanya ise havada kaptı." notunu düşen vatandaşların paylaşımı, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.