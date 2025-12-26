Alparslan Bayraktar yanıtladı: Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıla günler kala zam haberleri peş peşe geliyor...

Kış aylarının yaklaşmasıyla vatandaşlar, doğalgazı daha fazla kullanmaya, havaların erken kararmasıyla da elektriği daha fazla kullanmaya başladı.

Bu durum faturalara yansırken yeni yıla kısa bir zaman kala vatandaşların gündeminde, elektrik ve doğalgaz zammı yer alıyor.

Vatandaşların aklındaki soru işaretlerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da ekonomi basınıyla yaptığı toplantıda giderdi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TARİFELERİNDE DÜZENLEME

Bakan Bayraktar, ocak ayında elektrik ve doğalgaz tarifelerinde bir düzenleme öngörmediklerini duyurdu.

Açıklamalarının devamında ise, yıl içinde enflasyon hedefleri doğrultusunda fiyat ayarlamaları yapılabileceğini aktardı.

DOĞALGAZDA TÜKETİM MİKTARINA GÖRE SINIRLANDIRMA

Bayraktar, elektrikte uygulanan son kaynak tüketici tarifesinin doğalgaz için de geçerli olacağını kaydetti.

Desteklerin tüketim miktarına göre sınırlandırılacağını ifade eden Bayraktar, şu sözleri sarf etti: