İstanbul, 2025'te küresel buluşma merkezi haline geldi

Medeniyetler ve kültürler arasındaki köprü; İstanbul...

İstanbul, ekonomiden ticarete, savunmadan uluslararası ilişkilere ve iletişime kadar birçok konu ile küresel sorunların ele alındığı, diplomatik zirvelerden ekonomi ve yatırım forumlarına, bilimsel kongrelerden yüksek düzeyli hükümet toplantılarına dünyanın önemli etkinliklerinin, programlarının ve toplantılarının merkezi oldu.

Zirve, kongre, forum, kurultay, fuar ve toplantılarla yoğun geçen bir seneyi geride bırakan İstanbul, söz konusu programlarda, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanları ile yüksek düzeyli temsilcileri de misafir etti.

İstanbul'un 2025 yılında ev sahipliği yaptığı bazı önemli program ve etkinlikler derlendi.

TÜRKİYE-AFRİKA MEDYA FORUMU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28 Şubat'ta düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Forumu"nda, "Türkiye-Afrika İlişkilerinde Medya ve İletişim Ekosisteminin Güçlendirilmesine Dair Tartışmalar", "Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim: Ortak Vizyon Çerçevesinde İş Birliği İmkanları" ve "Türkiye-Afrika Medya İlişkilerinde Doğru Bilgi Akışı ve Dezenformasyonla Mücadele Stratejileri" tartışıldı.

Yeşilay'ın ev sahipliğinde, dünyanın dört bir yanından Yeşilay ülke temsilcilerinin katıldığı "Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu"nun açılışı 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

27 ÜLKEDEN BAKANLAR İSTANBUL'DA BULUŞTU

2025 Aile Yılı kapsamında 22-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Aile Forumu, "Ailemiz Geleceğimiz" sloganıyla 27 ülkenin aileden sorumlu bakanları, uluslararası kurumların temsilcileri, akademisyenleri ve STK üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen forumda, aile yapısının karşı karşıya olduğu küresel tehditler, dijitalleşmenin aile üzerindeki etkileri, kültürel dönüşümler ve demografik eğilimler gibi başlıklar ele alındı.

Forum kapsamında, "Aile Odaklı Politikaların Anaakımlaştırılması: Ulusal ve Uluslararası Çabalar" konulu oturumda bakanlar, aileye dair küresel sorunları ele aldı.

Forum kapsamında ayrıca, "Aileden İlham Alan Girişimciler" isimli fuar da gerçekleştirildi.

Forumun kapanış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.

18. BALKAN ÜLKELERİ GENELKURMAY BAŞKANLARI KONFERANSI

İstanbul, 28 Mayıs'ta eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın başkanlık ettiği 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'nda Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Slovenya Genelkurmay Başkanları ile Karadağ ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanlığı temsilcilerini ağırladı.

2. İSTANBUL DÜNYASI İSLAM EKONOMİSİ

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından "Türkiye AlBaraka Zirveleri" kapsamında, "Etkili Bir Küresel Ekonomi Yolunda İslami Ekonomi Stratejileri" temasıyla 30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi" katılımcılara, İslami ekonomi ilkelerinin çağdaş stratejik ihtiyaçlarla nasıl entegre edileceği konusunda yüksek düzeyde müzakere imkanı sundu.

İslami finansal kurumların performansını artırmaya yönelik kapsamlı stratejilerin geliştirilmesine öncelik veren zirve, dünya çapındaki İslami bankaların genel müdürlerini, işletme sahiplerini, karar vericileri, yasa yapıcıları ve düzenleyicilerini, ulusal öncelikler ve dini kimliklerle uyumlu stratejik bir yol haritası oluşturma taahhüdüyle bir araya getirdi.

ORTAK DİRENÇ (CO-RESİLİENCE) PROJESİ

Avrupa Birliğinin (AB) desteklediği, Türkiye, Bulgaristan, Moldova ve Ukrayna'nın katıldığı "Ortak Direnç (Co-Resilience) Projesi" kapsamında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde "İklim Değişikliği ile Bağlantılı Orman Yangınlarının Önlenmesi, Azaltılması ve İzlenmesine Yönelik Yenilikçi Teknolojiler ve Yöntemler" konulu konferans 19 Haziran'da düzenlendi.

Konferansa, projeye destek veren AB temsilcileri, ülkelerin proje yürütücüleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve yangına acil müdahale uzmanları katıldı.

İSTANBUL, İİT TARİHİNİN EN GENİŞ KATILIMLI TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, 21 Haziran'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla düzenlendi.

Toplantıya iştirak eden ülkelerin heyet başkanlarının 43'ünü bakanlar, 5'ini bakan yardımcıları oluştururken, 51. DBK İİT tarihinin en geniş katılımlı toplantılarından biri oldu.

KÜRSEL ULAŞTIRMA KORİDORLARI FORUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen, küresel ulaştırma politikalarının geleceğine ışık tutan Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu, 27-29 Haziran tarihlerinde 70 ülkeden temsilcileri Megakent'te bir araya getirdi.

Barış müzakereleri için tarafların "güvenilir kenti" olan İstanbul'da, Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı ile Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı gerçekleştirildi.

17 . ULUSLARARSI SAVUNMA SANAYİİ FUARI

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), 22-27 Temmuz tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteği, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda gerçekleşti. Yeni nesil gimbal sisteminden salan bomba bırakma ünitesine kadar milli platformlar için geliştirilen birçok sistem ilk kez bu fuarda tanıtıldı.

Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, "Soğuk Savaş" temasıyla 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Bosphorus Diplomasi Forumu", farklı başlıklarda Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak üç gün devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

50 AFRİKA ÜLKESİNDEN 4 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, DEİK'in organizasyonuyla 16-17 Ekim'de düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda (TABEF) iki gün boyunca 50 Afrika ülkesinden 4 binden fazla ziyaretçi ağırlandı.

Türkiye'den 7 bakan ve 6 bakan yardımcısının, Afrika'dan ise 30 bakanın katıldığı, 37 ülkeden gelen Türk ticaret müşavirlerinin hazır bulunduğu forum boyunca hem devletler hem de iş insanları arasında 2 bini aşkın görüşme gerçekleştirildi.

Öncelikli sektörlerin tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, madencilik, otomotiv, tekstil, ulaşım ve lojistik, inşaat ve taahhüt, savunma sanayii ve dijital teknolojiler olarak belirlendiği forumda, "Rekabetçi ve İşbirlikçi Tekstil Değer Zincirleri", "Afrika'nın Altyapı İhtiyaçlarının Finansmanı: Afrika'nın Altyapı Gelişimi için Bir Model Olarak Türkiye'nin Yap-İşlet-Devret Deneyimi", "İlaçlar ve Medikal Malzemeler", "Türkiye-Afrika Lojistik Merkezi", "Türkiye-Afrika Kadın Liderlik ve Girişimcilik Diyaloğu" ile "Gıda Güvencesi ve Sürdürülebilir Gıda Üretimi" başlıklı paneller düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı forumda ikili iş görüşmeleri, 5 ülke sunumu ve G2B ile B2B görüşmeleri eş zamanlı olarak yapıldı.

ULUSLARARASI SIFIR ATIK FORUMU

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat iş birliğinde "İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla 17-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda, çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında küresel ölçekte atılacak ortak adımlar ele alındı.

Üç gün süren forum, 104 farklı ülkeden katılımcı, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ve BM, UN-Habitat, UNEP ve UNDP gibi uluslararası birçok kuruluşun üst düzey temsilcileri ile dünyanın dört bir yanından liderleri, uzmanları, akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruşlarını, aktivistleri ve karar vericileri buluşturdu.

Forumda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık ve çevre politikalarına ilişkin vizyonunu uluslararası katılımcılarla paylaştı. Sıfır Atık Hareketi'nin küresel öncüsü ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ise forumun onur konuğu olarak çevre bilincinin insan ve mekan ekseninde dönüşümündeki stratejik önemine dikkati çekti.

TRT WORLD FORUMU 2025

Dünyanın dört bir yanından liderleri bir araya getiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleşen TRT World Forum 2025, "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla düzenlendi. İki gün boyunca önemli küresel meselelerin masaya yatırıldığı foruma 35 ülkeden 132 konuşmacı katıldı.

Ziyaretçiler, forum kapsamında, İsrail tarafından katledilen 18-20 yaş arasındaki gençlerin isimlerini okuyup kırmızı kağıtlara yazarak duvara astıkları bir anma etkinliği de gerçekleştirdi.

Forumda, "Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması", "Suriye'nin Yeni Şafağı: Yeniden İnşa ve İstikrar için Bir Yol Haritası", "Çatışan Gelecekler: Doğu Afrika'da Çatışma ve Uzlaşı", "Mağduriyetten Dirence: Gazze'de Adalete Giden Yol" gibi başlıklar tartışıldı.

GAZZE UNUTULMADI

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 1-4 Kasım tarihlerinde düzenlenen 41'inci toplantısında, İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve büyük yıkımın ardından huzur ve refahın tesisine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Etkinlikte, İSEDAK çatısı altında ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve dijital dönüşüm alanlarında yürütülen işbirliği çalışmalarına ilişkin son gelişmeler de konuşuldu.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 11-12 Kasım'da "Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi" düzenlendi. 48 ülkeden 200'den fazla kurum ve kuruluşun temsilcisinin katıldığı zirve, 2 gün boyunca devam etti.

Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani krize kalıcı ve etkili çözüm bulmayı hedefleyen zirvede, ateşkesin ardından altyapıdan sağlığa, eğitimden barınmaya kadar hayati alanlarda yaşanan yıkımdan etkilenen milyonlarca sivilin insani yardım ihtiyaçları ile ortak ve sürdürülebilir çözüm mekanizmaları ele alındı.

56 ÜLKEDEN ÖĞRENCİLER İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ

"Filistin İçin Adalet: Zulme Karşı Direniş" ana temasıyla 28 Kasım'da gerçekleşen "5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi", 56 ülkeden öğrencileri İstanbul'da bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca kentte 4-6 Aralık'ta düzenlenen "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde de farklı ülkelerden kadın belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri ve meclis üyeleri bir araya geldi. Zirvenin sonunda, yerel yönetimlerde görev yapan kadın liderler, Gazze ve Filistin halkıyla dayanışmalarını ortaya koyan "İstanbul Gazze Deklarasyonu"nu imzaladı.

ZİRVELERİN TEMASINI EĞİTİM VE ÇOCUK KONULARI OLUŞTURDU

Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) 5-6 Aralık'ta düzenlenen 5. İstanbul Eğitim Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleceğe dair perspektiflerin, kurumsal yaklaşımların ve yenilikçi uygulamaların gündeme getirildiği zirvede, dünyanın çeşitli yerlerinden akademisyenler, politika yapıcıları ve uygulayıcıları eğitimin güncel meselelerini tartıştı.

Kentte, çocuk medyasını aile ekseninde ve değerler temelinde şekillendirmek amacıyla 6 Aralık'ta "Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek" başlığıyla TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi de düzenlendi.

Zirvede, çocukların dijital dünyada karşılaştığı risklere yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi, güvenli içerik üretiminde aile, medya ve toplumun ortak sorumluluğunun vurgulanması, kültürel değerlerin korunması ve çocuk haklarını gözeten uluslararası yol haritalarının oluşturulması hedeflendi.

Psikoloji, pedagoji ve eğitim alanında uzman isimler ile akademisyenlerin katıldığı paneller ve etkinliklerin yapıldığı zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da konuşma yaptı.