Burhanettin Duran'dan 'Asrın İnşası: 455 Bin Konut Tamam' paylaşımı

Türkiye 6 Şubat 2023'te, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliği tamamlanıyor.

27 ARALIK'TA KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Hatay'da 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaşacak.

Canlı bağlantılar ile Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.

İNŞA EDİLEN EV VE İŞ YERİ SAYISI 455 BİN 357'YE YÜKSELECEK

Bu kuralarla birlikte asrın inşa seferberliği tamamlanacak ve bölgede inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek.

Törenin ardından illere göre tamamlanan yapı dağılımı şöyle olacak:

"Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis'te 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89."

"DEVLET VE MİLLET EL ELE VEREREK TARİHİ BİR MÜCADELE VERDİK"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerine teslimine ilişkin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Paylaşımına "Asrın inşası, Türkiye'nin başarısı." notunu düşen Burhanettin Duran, gösterilen dayanışma ve yeniden inşa iradesinin tarihe geçtiğini belirtti.

Duran paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Asrın felaketinin ardından devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmak için tarihi bir mücadele verdik.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede gece gündüz süren çalışmalarla 'Asrın İnşa Seferberliği' hayata geçirildi.



Umudu büyüten, dayanışmayı güçlendiren bu büyük seferberlik, kararlılığın ve inancın en somut göstergesi oldu.

"GÖSTERDİĞİMİZ İRADE TARİHE GEÇTİ"

Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti.



Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'da düzenlenecek 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' temalı programla bu büyük emek taçlanacak, bağımsız bölümlerin tamamı hak sahibi kardeşlerimize teslim edilecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

"BİZ ÇAMURA BATTIK, DEVLETİMİZ BİZİ KALDIRDI"

Paylaşımda yer alan hak alan hak sahiplerinin "Devletimiz her tarafa yetişti." sözleri dikkat çekti.

Bir başka hak sahibi "Sadece bir TOKİ mi? Değil. Köy evleri, yerinde dönüşüm. Her şekilde, herkese koştular." ifadelerini kullanırken, bir diğeri ise "Biz çamura battık, bizi kaldırdı." dedi.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE DİYORUZ"

"Hep önce milletim, önce memleketim dedik." ifadeleri duyulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şu sözleri de paylaşımda yer aldı:

Hükümet bu enkazın altında, acaba ne zaman kalacak umuduyla tam 2,5 yıldır bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz.



Depremzedelerimizi, yuvalarına bir an önce kavuşturma, şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırma irademizi gösteriyoruz. Biz işte bunun için “Yeniden daha güçlü Anadolu” diyoruz. “Büyük ve güçlü Türkiye” diyoruz.

"UMUT OLDU BURASI BİZE"

Yuvasına kavuşan bir vatandaş, "Umudun bittiği yerde, bir umut oldu burası bize." derken diğer bir hak sahibi ise duygularını "Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? ‘At ölür semer kalır, insan ölür eser kalır.’ İşte bu kadar." sözleriyle anlattı.