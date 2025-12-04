Alparslan Bayraktar'dan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne ilişkin paylaşım 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ebediyete irtihal eden maden şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü gönülden kutluyorum" dedi.

4 Aralık, Dünya Madenciler Günü olarak kutlanıyor... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşım yaptı. "TÜRKİYE'NİN KALKINMASINA KATKI SUNAN FEDAKAR MADENCİLERİMİZE MİNNETTARIZ" Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Yerin metrelerce altında karanlığı aydınlığa, cevheri berekete dönüştüren, her kazma vuruşunda cesaret ve memleket sevdasıyla Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan fedakar madencilerimize minnettarız. "DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ'NÜ GÖNÜLDEN KUTLUYORUM" Ebediyete irtihal eden maden şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü gönülden kutluyorum.

