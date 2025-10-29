Altay tankları, İsrail ve Yunan basınında geniş yankı uyandırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin gurur günü...

Ankara-Kahramankazan’da inşa edilen BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nin açılış töreni gerçekleşti.

TAM BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Tören sonrası, seri üretim kapsamında üretilen üç yeni Altay Tankı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim töreni de yapıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, envantere giren ilk yerli ve millî ana muharebe tankı özelliğini taşıyan Altay'a ilişkin "35 bin kilometrelik test süreci, 3 bin 700 fiili atışla tüm aşamaları geçen Altay tanklarımızın ilkini kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz." dedi ve savunmada hedefin "tam bağımsızlık" olduğunu bir kez daha vurguladı.

"20 YILDA BAĞIMLILIKTAN ÖZERKLİĞE ULAŞMANIN SİMGESİ"

Altay Tanklarının envantere girmesi ise dış basında geniş yankı uyandırdı.

İsrail gazetesi Maariv, Altay tanklarının seri üretime geçmesini "Türkiye, süper güçler arasına giriyor: Ölümcül kapasiteye sahip yeni tankını üretmeye başlıyor." başlıklı haberi ile duyurdu.

Basın kuruluşu, yayınlanan makalede Altay Tankları için "Endüstriyel egemenliğin simgesi, sadece yirmi yılda bağımlılıktan neredeyse özerkliğe ulaşan bir savunma sanayisinin somut bir ürünü" ifadelerini kullandı. Makalede Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana muharebe tankının TSK envanterindeki eski M48 ve M60 serilerinin yerini almak üzere tasarlandığı vurgulandı.

Haberde, Altay tanklarının "yirmi yılı aşkın araştırma ve geliştirme testleri ile endüstriyel iş birliği sürecinin sonucu olarak" ön plana çıktığı ifade edildi.

"YABANCI BAĞIMLILIĞINA SON"

Maariv'in haberinde, "yabancı bağımlılığına son" değerlendirmesinde bulunurken şu ifadeler yer aldı:

Altay projesi, sadece savaş alanında değil, siyasi ve ekonomik açıdan da sembolik bir anlam taşıyor. Türkiye’nin savunma sanayi altyapısının olgunlaştığını ve yabancı tedarikçilere bağımlılığını azaltma kararlılığını gösteriyor. Altay projesi, 2000’li yılların başında başlatılan Milli Tank Üretim Projesi (MITÜP) kapsamında geliştirildi. Yaklaşık beş yıl süren teknik testlerin ve saha değerlendirmelerinin ardından, Kore motoru kullanılan iki “Yeni Altay” prototipi Nisan 2023’te TSK’ya teslim edildi. Bu testlerin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, bu hafta ilk operasyonel teslimatın önü açıldı.

"3-4 YIL İÇİNDE 250 TANK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Yunan Ekathimerini gazetesi de Altay Tankılarının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılmasına yer verdi. Gazete yayınladığı makalede şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da BMC'nin yeni tesislerinin açılışına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerli üretim ilk üç Altay tankının teslim törenine katıldı.

Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, Altay'ı Türkiye'de tasarlanıp üretilen bir muharebe tankı olarak geliştirdi.

Erdoğan, konuşmasında, ayda 8 tank üretmeyi hedeflediklerini, önümüzdeki 3-4 yıl içinde 250 tankın teslimatının gerçekleştirileceğini söyledi.

Yurt dışından malzeme temininde yaşanan zorluklara değinen Cumhurbaşkanı, 'Karşılaştığımız engeller bizi yavaşlatabilir veya biraz geciktirebilir, ancak hedefimize ulaşmamızı asla engelleyemez. Ya bir yol buluruz ya da bir yol yaratırız' dedi."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROJEYİ İLERİ TAŞIDI

Kosova merkezli basın kuruluşu Telegrafi de Altay Tankı hakkında okuyucularını bilgilendirdi.

Gazete, Türkiye'nin geçmişte sık sık silah ambargosuna maruz kaldığını, Altay projesinin de bu yüzden gecikmeler yaşadığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi ileri taşıdığını yazdı.

Ayrıca gazete haberinde, "Altay, modern muharebe ortamlarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde geliştirildi. Birçok alt sistemi yerelleştirildi ve muharebe kabiliyetlerini artıracak güncel teknolojiler ve yeniliklerle donatılacak." ifadelerini de kullanıyor.

Gazete, makalesini "Atış kontrol sisteminde, uzun mesafelerdeki hedeflerin hassas bir şekilde tespit edilip vurulmasını sağlayan lazer mesafe ölçer (LRF) ve gelişmiş görüntü sabitleme sistemi gibi modern teknolojiler yer alıyor." şeklinde sürdürdü.

ALTAY'DA KULLANILAN ASELSAN SİSTEMLERİ

Polonya merkezli Defence Industry EU, Altay Tankı'nda kullanılan Türkiye'nin savunma sanayi devi ASELSAN'ın ürettiği sistemlere yer verdi. Site, "Aselsan, kritik görev sistemlerini Altay Ana Muharebe Tankı'na (AMT) entegre ederek Türkiye'yi küresel zırhlı platform teknolojisinde en üst seviyeye taşıdı." dedi.

Defence Industry EU, Altay Tankı'nda kullanılan ASELSAN ürünlerini şöyle sıraladı: