Altın haftayı zirvede tamamladı: 4 bin 700 lirayı aştı

ABD’de bu ay faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Güvenli liman altın, son üç ayın en güçlü haftalık performansına doğru ilerlerken piyasaların gözü, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

Spot altın, yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 585 dolardan işlem görüyor.

YÜZDE 3,2 YÜKSELİŞ KAYDEDİLDİ

Çarşamba günü 3 bin 578,50 dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaşan ons altın, haftalık bazda yüzde 3,2 yükseliş kaydetti.

ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 615 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ

Türkiye’de ise ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın, yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 720 lirayı aşarak yeni rekor seviyesini gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın satış fiyatları:

Gram altın: 4 bin 770 TL

Çeyrek altın: 7 BİN 850 TL

Yarım altın: 15 bin 700TL

Tam altın: 30 bin 683 TL

Cumhuriyet altını: 31 bin 255 TL

Gremse altın: 78 bin 274 TL

Reşat altını: 31 bin 280 TL

Ons altın: 3 bin 585 dolar

PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK ALTINI PARLATIYOR

Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında birden fazla faktör bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel tarifeleriyle ilgili hukuki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltiyor.

Federal bir temyiz mahkemesinin Trump'ın tarifelerini "yasa dışı" ilan etmesi, ancak bu kararın 14 Ekim'e kadar askıya alınması, piyasalarda yeni bir endişe kaynağı yarattı.

Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme'ye itiraz etme olasılığı, gerilimi daha da artırıyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Öte yandan, Fed Başkanı Lisa Cook'un görevden alınmasıyla ilgili duruşmanın sonuçsuz kalması ve Fed'in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi de altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Son ABD enflasyon verileri, bu ay sonunda 25 baz puanlık bir faiz indirim olasılığını yüzde 87'ye çıkardı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin de faiz indirimine destek vermesi, piyasalardaki bu beklentiyi pekiştirdi.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak olan ABD işgücü piyasası verilerini yakından takip ediyor.