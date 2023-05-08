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Megakent İstanbul'un çilesi bitmiyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yönetilen toplu ulaşım araçları, her geçen gün bir başka kaotik durumla gündeme geliyor.

Alışılmış yürüyen merdiven arızasının yanında bir de yetersiz araç problemi vatandaşları çileden çıkardı.

Hamile, yaşlı ve engellilerin kullanması için yapılan asansör ve yürüyen merdivenler, kentin birçok metro ağında arıza yapıyor.

Vatandaşlar yüksek merdivenleri inip çıkmak durumunda kalırken, bu kez de Altunizade durağında bir kriz yaşandı.

Duraktaki hareketlilik, yoğunluktan durma noktasına geldi

Haftanın ilk gününde iş ve okula yetişmek üzere yola çıkan vatandaşlar, ulaşımlarını sağlayamadı.

Altunizade durağındaki yoğunluğu, İBB'nin ulaşım araçları yine karşılayamadı.

Vasıtaların az olması ve geç gelmesi nedeniyle vatandaşlar duraklarda mağdur oldu.

İstanbul'da bu sıkıntılar yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sık sık seyahat haberleri ile gündeme geliyor...

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Altunizade metrobüste çileden çıkartan anlar! Araç yetersizliği vatandaşı mağdur etti
Altunizade metrobüste çileden çıkartan anlar! Araç yetersizliği vatandaşı mağdur etti
Altunizade metrobüste çileden çıkartan anlar! Araç yetersizliği vatandaşı mağdur etti
Altunizade metrobüste çileden çıkartan anlar! Araç yetersizliği vatandaşı mağdur etti
Altunizade metrobüste çileden çıkartan anlar! Araç yetersizliği vatandaşı mağdur etti