Anadolu Otoyolu ve D-100'de geçici tedbirler alındı

Bolu’da, günlerdir kar yağışı etkili oluyor.

Dün kısmen etkisini kaybeden kar yağışı, bu sabah yeniden hızını artırdı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Merkezdeki yeşil alanlarda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda bazı önlemler alındı. 2 yol da ağır tonajlı araçların geçişlerine kapatıldı.

TEDBİRLER DUYURULDU

Bolu Valiliği, mevsimsel hava koşulları ve bölgede etkili olan olumsuz kış şartları nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda geçici trafik tedbirleri alındığını duyurdu.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN YOK

Valilikten yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran güzergahında ağır tonajlı ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmediği belirtildi.

"SÜRÜCÜLER TÜM TEDBİRLERE UYMALI"

Açıklamada, can ve mal güvenliğinin korunması, trafik akışının aksamaması ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirlere tüm sürücülerin titizlikle uymasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Sürücülerden, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yol ve hava koşullarına uygun şekilde seyahat etmeleri, yetkili birimlerce yapılan uyarı ve yönlendirmelere dikkat etmeleri ve trafik kurallarına azami hassasiyet göstermeleri istendi.