Balıkesir'de deniz taştı, sokakları su bastı

- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtına nedeniyle deniz taştı.
- Cunda Adası'nda dalgalar sahili döverek yaşamı olumsuz etkiledi.
- Deniz suyu sokaklara ulaşarak geçişi engelledi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bugün öğle saatlerinde fırtına çıktı.
Zaman zaman etkisini artıran fırtına, sahil kesimlerinde özellikle Cunda Adası'nda yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle dalgalar sahili dövdü.
RÜZGARIN HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞTI
Cunda Adası'nda güneyli yönlerden esen ve hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle taşan deniz suyu, sahilin hemen arkasındaki sokaklara kadar ulaştı.
Dolan sular sokakları geçişe kapattı.