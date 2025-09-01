Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yeni kayıtları başladı mı? AÖF kayıtları ücretleri ne kadar? AÖF 2025-2026 eğitim öğretim dönemi kayıtları için geri sayım başladı. 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre AÖF’e kayıt yapma hakkı kazanan öğrenciler kayıt tarihi ve kayıt ücretlerini merak ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yeni kayıtları başladı mı? AÖF kayıtları ücretleri ne kadar?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin açıklanmasının ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne (AÖF) kayıt yapma hakkı kazanan öğrenciler belli oldu. Önlisans ya da lisans bölümlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt tarihleri konusundaki araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde AÖF kayıt tarihleri ve kayıt ücretleri merak ediliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yeni kayıtları başladı mı? AÖF kayıtları ücretleri ne kadar? ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM YENİ KAYITLARI BAŞLADI MI? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine yeni kayıtlar 1 - 5 Eylül tarihleri arasında olacak. Kayıtlar 5 Eylül saat 17:00'de son bulacak. Kayıt işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki kayıt seçeneğinden e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra, ilgili kayıt türü seçilerek yapılacak. Kayıtlar, materyal ücretinin ödenmesi ile tamamlanacak. AÖF KAYITLARI ÜCRETLERİ NE KADAR? Ön lisans Acil Durum ve Afet Yönetimi: ₺3.535,00 Aşçılık: ₺3.385,00 Bankacılık ve Sigortacılık: ₺3.010,00 Bilgisayar Programcılığı: ₺3.385,00 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: ₺2.900,00 Coğrafi Bilgi Sistemleri: ₺3.385,00 Dış Ticaret: ₺2.900,00 Emlak Yönetimi: ₺3.010,00 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon: ₺3.535,00 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: ₺3.275,00 Halkla İlişkiler ve Tanıtım: ₺3.010,00 İlahiyat: ₺3.010,00 İnsan Kaynakları Yönetimi: ₺3.010,00 İşletme Yönetimi: ₺3.010,00 İş Sağlığı ve Güvenliği: ₺3.385,00 Kültürel Miras ve Turizm: ₺2.900,00 Lojistik: ₺3.010,00 Marka İletişimi: ₺3.275,00 Medya ve İletişim: ₺3.275,00 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: ₺3.010,00 Sağlık Kurumları İşletmeciliği: ₺3.385,00 Sosyal Hizmetler: ₺3.010,00 Sosyal Medya Yöneticiliği: ₺2.900,00 Tarım Teknolojisi: ₺3.385,00 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: ₺3.010,00 Turizm ve Otel İşletmeciliği: ₺3.375,00 Yaşlı Bakımı: ₺3.385,00 Web Tasarımı ve Kodlama: ₺3.385,00 Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: ₺3.010,00 Felsefe: ₺3.120,00 Görsel İletişim Tasarımı: ₺4.300,00 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık: ₺3.010,00 Havacılık Yönetimi: ₺3.010,00 İktisat: ₺3.010,00 İktisat (İngilizce): ₺4.960,00 İşletme: ₺3.010,00 İşletme (İngilizce): ₺4.960,00 Maliye: ₺3.010,00 Sağlık Yönetimi: ₺3.010,00 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: ₺3.010,00 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce): ₺4.800,00 Sosyoloji: ₺3.120,00 Tarih: ₺3.120,00 Türk Dili ve Edebiyatı: ₺3.120,00 Uluslararası İlişkiler: ₺3.010,00 Uluslararası İlişkiler (İngilizce): ₺4.960,00 Uluslararası Ticaret ve Lojistik: ₺3.010,00 Yönetim Bilişim Sistemleri: ₺3.010,00

