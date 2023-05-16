ANKA seçim gecesi verilerini paylaştı: Muhalefeti yalanladı CHP'nin seçimlerde veri akışını sağladığı ANKA Haber Ajansı, seçim gecesine yönelik paylaştığı verileri açıkladı. Açıklanan verilerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne geçmediği görüldü.

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Türkiye, ikinci yüzyılın en önemli dönemeci için geçtiğimiz pazar günü sandık başına gitti.

Milli irade oy verme işlemiyle tecelli etti...

Oy verme işleminin saat 17.00'de bitmesiyle birlikte sandıklar açılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fark attı

Seçim yasaklarının saat 18.30'da kalkmasıyla birlikte gelen ilk verilerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attığı görüldü.

Oy oranları anlık olarak güncellenirken CHP medyasının kaynak aldığı ANKA Haber Ajansı'nın sistemi ise çöktü.

Muhalefet algı operasyonu çekmeye çalıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu gören muhalefet cephesi ise algı operasyonlarıyla gerçeği gizlemeye çalıştı.

Dört defa kameralar karşısına çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, ANKA verilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri önde götürdüğünü ifade eden manipülasyon çalışmalarına girdi.

Ama gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

ANKA seçim gecesi yaşananları açıkladı

ANKA Haber Ajansı, seçim gecesi yaşanlara ilişkin açıklamada bulundu.

Sonuçlara yönelik muhalefete gönderdikleri verileri duyuran ANKA, yaptığı açıklamayla muhalefetin kirli tezgahını ortaya çıkardı.

ANKA verilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğu görüldü

İki belediye başkanının, Kılıçdaroğlu önde diye açıklama yaptığı dakikaların hepsinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ANKA verilerine göre önde olduğu görüldü.

19.30 civarında ilk açıklamayı yapan iki başkanın açıklamasını yaptığı sırada ANKA verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 50.26, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise oy oranının 44.39 olması dikkat çekti.

İşte ANKA'nın dakika dakika geçtiği veriler sonucu durum şu şekilde oluştu:

"Veriler tam, doğru ve tarafsız şekilde toplandı ve zamanında abonelere ulaştırıldı"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ANKA Haber Ajansı, 14 Mayıs seçimleri sonrası veri akışıyla ilgili eleştirilere karşılık verilerin tam, doğru ve tarafsız bir şekilde toplandığını ve abonelere zamanında sunulduğunu söyledi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ANKA Haber Ajansı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde tüm verileri yayıncılık ilkeleri gereği tam, doğru ve tarafsız bir şekilde toplamış ve abonelerine zamanında sunmuştur. Veriler yine aynı ilkeler ışığında haberleştirilmiş ve abonelerin sandık sonuçlarından hızla haberdar olması sağlanmıştır.



ANKA Haber Ajansı, aynı sorumluluk ve şeffaflık ilkesi gereği ve bilgi kirliliğini önlemek amacıyla elindeki verileri kamuoyu ile paylaşmayı görev bilmektedir.

Mustafa Varank tepki gösterdi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim gecesi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalara tepki göstermişti.

"Özür dileyecek misiniz?"

Yapılan manipülasyon çalışmalarına tepki gösteren Varank şu ifadeleri kullandı: