Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti

Ankara'da konser soruşturmaları sürerken dikkat çeken karar...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Melek Mosso'nun sahne alması planlanan konserin ihalesinin 17 Ekim'de saat 11.30'da açık usulde yapılması için 3 Ekim'de ilana çıkmıştı.

İHALE İPTAL EDİLDİ

Ancak Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ilana göre ABB, Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti.

"HİZMET ALIMINA İHTİYAÇ KALMAMIŞTIR"

EKAP'taki duyuruda, ihalenin iptaline gerekçe olarak, "İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır." ifadesi kullanıldı.

İhalenin iptaliyle ilgili ABB'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

KONSER VURGUNU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na düzenlenen konserlerde usulsüzlük ve kamu zararı sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 9'u tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilmiş, 5 şüpheliye ise adli kontrol uygulanmıştı.

5'İ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i hakkında tutuklama kararı alındı.

Öte yandan adli kontrol uygulanan kişi sayısı ise toplamda 9 oldu.

İDDİANAME HAZIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında iddianame tamamlandı.

DAVA AÇILDI

5'i tutuklu toplam 14 sanık hakkında zimmet suçundan dava açıldı.

SUÇLAMALARIN AYRINTILARI

Dosyadaki suçlamaların ayrıntıları belli oldu.

Soruşturma dosyasına giren raporlarda, belediye tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin hizmet alımlarının usulüne uygun olmadığı anlatıldı.

Rapor, belediyenin düzenlediği bazı konserleri konu alıyor.

Söz konusu hizmet alımları için KDV hariç 759 milyon 148 bin 652 lira ödeme yapıldığı, 32 konser hizmet alımının, piyasa rayiç fiyatlarına uygun olmadığı savunuluyor.

Raporda aynı zamanda yüklenicilere ödenen bedellerin piyasa rayiç fiyatlarının çok üzerinde olduğu belirtiliyor.

154 MİLYON LİRALIK ZARAR TESPİT EDİLDİ

Bu nedenle idarenin zarara uğratıldığı, zararın yaklaşık olarak 154 milyon 453 bin 221 lira olduğu ifade ediliyor.

Yine raporlarda ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan konserlerin; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/b maddesi kapsamında, tek şirketten hizmet alınarak gerçekleştirildiği tespitine yer veriliyor.

İdarenin, rekabete açık olması gereken bir alımı, kanuni şartları oluşmadığı halde doğrudan temin yöntemiyle yaptığı, bu haliyle ihale mevzuatına aykırı davranıldığı belirtiliyor.

Söz konusu raporda; konserler için ödenen toplam 759 milyon 148 bin 652 liranın, 608 milyon 47 bin 800 lirasının dört firmaya ödendiği, bu tutarın 304 milyon 288 bin 200 lirasının sahibi S.Ç. olan organizasyon firmasına ödendiği anlatıldı.