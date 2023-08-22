Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline hakaret! Müdür görevden alındı Mansur Yavaş'ın göreve getirdiği ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu’nun personele yönelik tehdit, hakaret ve saldırılarının ardından görevine son verildi.

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İHA

CHP yönetimindeki belediyeler gündemden düşmüyor.

Zamlar ve hizmet yetersizliğinin yanı sıra dün yeni bir rezalet yaşandı.

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mobbing görüntüleri ortaya çıktı.

Küfür ve tehdit savurdu

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun personeline hakaret ve küfür yağdırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde Tatlısu'nun, "Sen istifa et, şimdi gelip seni s…. Hanımın da istifa etsin." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Personele saldırdı

Ardından görüntülere bir yenisi daha eklendi. Tatlısu'nun, söz konusu çalışanla yüz yüze gelerek saldırdığı görüldü.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yavaş, getirdiği müdürü kovdu

Tepkiler ise art arda gelince ABB eleştirilerin önünü kesmek için çareyi müdürü kovmakta buldu.

Böylelikle Yavaş'ın göreve getirdiği ismin görevine son verilmiş oldu.

"Nezaket kurallarını çok önemsiyoruz"

Olay üzerine ABB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir. Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık tutmaktadır. Bu ilkelerin yanı sıra asgari nezaket kurallarını da çok önemsiyoruz. Yönetim anlayışımız gereğince konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup görüntülerde yer alan bürokratın Daire Başkanlığı görevine son verilmiştir.