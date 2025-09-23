Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılı arasındaki konser harcamalarının kamuya zararına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kritik bir gelişme yaşandı...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başkanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; 13 kişi gözaltına alındı.

32 KONSERDE 154 MİLYON 453 BİN TL ZARAR

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüphelile arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E hakkında, Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23 Eylül tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi ve şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş, 71 milyon TL'lik Mor ve Ötesi ve 80 milyon TL'ye Candan Erçetin konseri düzenlemesi, tepkilerin odağına yerleşmişti.

MANSUR YAVAŞ KONSERLERİ SAVUNDU

Konser skandalına tepkiler sürerken konuya dair günlerce açıklama yapmayan Mansur Yavaş, birçok sanatçıya ödenen milyonluk konserleri savunmuştu.

Yavaş, "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz." dedi.

YAVAŞ KONSER ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI

Konserlere ödenen ücretlerle ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok tartışılan Ebru Gündeş konseri için toplam 44 milyon lira ödendiğini açıklamıştı.

Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.

Ayrıca Yavaş, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

Yavaş'ın açıkladığı harcamalardan birisi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki Tan Taşçı konseri oldu.

Yavaş, Tan Taşçı konserine 41 milyon 950 bin lira ödendiğini söyledi.