Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Epstein iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in yaptığı rezilliklerle ilgili her geçen gün yeni belgeler gün yüzüne çıkıyor.

Dünyanın gündemine oturan skandalla ilgili Türkiye'den de çocukların Epstein adasına götürüldüğü iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yansıyan son belgeler doğrultusunda çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein'le ilgili Türkiye bağlantılarını incelemeye aldı.

Soruşturma kapsamında istismar adasına götürüldüğü iddia edilen Türk çocuklarının kimlik tespiti ve şüpheliler hakkında yasal işlemlerin başlatılması hedefleniyor.

ORİJİNAL KAYNAKLAR İNCELENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası çocuk kaçırma ve cinsel istismar suçlarından yargılanan Epstein'in davasına ilişkin paylaşılan orijinal kaynakları incelemeye odaklandı.

Belgelerde adı geçen ve Türkiye'de mağdur edildiği ileri sürülen çocuklara yönelik fiillerin tespiti için dijital materyaller adli kopya şeklinde dosyaya kazandırıldı.

Soruşturma, özellikle çocukların 'İngilizce bilmedikleri' notuyla kaydedildiği sarsıcı ifadelerin ardından Türk vatandaşı olabileceği değerlendirilen çocukların akıbetini belirlemeyi amaçlıyor.

Başsavcılık, olası delil durumuna göre sorumlular hakkında kamu davası açılması için süreci titizlikle yönetiyor.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan müşteri listesinin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.