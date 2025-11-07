Ankara Valiliği'nin başıboş köpeklere ilişkin kararına tepki gösterip, eylem yaptılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başıboş sokak köpeği sorunu, Türkiye'de kronik bir hale geldi.

Meclis'ten geçen yasanın uygulanması, yaralanmaya ve ölüme neden olan köpeklerin toplatılması gerekiyor.

Buna ilişkin de Ankara'da valilik devreye girdi...

Ankara Valiliğince, sokaklarda başıboş köpek beslemek yasaklandı.

Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacak.

Ancak başıboş köpeklerin sokaktan toplatılmasını istemeyen bir grup, dün eylem yaptı.

"BAŞIBOŞ KÖPEKLERE DOKUNMAYIN" EYLEMİ

Ankara Valiliği'nin başıboş köpekleri besleme yasağına tepki gösteren Av. Tuğba Gürsoy, tehditler savurdu.

Köpeklerin toplatılmasına karşı çıkan Gürsoy, şöyle dedi:

"KİMSE HAYVANLARI BESLEMEMİZİ ENGELLEYEMEZ"

"Bizimle aynı havayı soluyorlar, utanç duyuyorum gerçekten. Bunlardan vicdan beklemeyin. Feriştahı gelsin hayvanları beslememizi engelleyemez, Cumhurbaşkanı gelsin hayvanları beslememizi engelleyemez."