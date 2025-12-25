Sadettin Saran hakkında adli kontrol: Taraftarlar kutlama yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ‘Uyuşturucu madde temin etme’, ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saran'ın gözaltına alındığını yaptığı bir açıklama ile duyurmuştu.

SARAN HAKKINDA ADLİ KONTROL ŞARTI TALEBİ

Sadettin Saran hakkında sabah saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa sevk edilen Saran, adliyeye getirildi.

Saran’ın, savcılıkta ifade verme işlemlerinin başladığı öğrenildi.

HAFTADA 2 GÜN İMZA ŞARTIYLA SERBEST

Süreç işlerken, Sadettin Saran adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Saran, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Öte yandan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

ADLİYE ÖNÜNDE KUTLAMA YAPTILAR

Saran'a destek amacıyla bir araya gelen Fenerbahçe taraftarları, adli kontrol talebi haberi sonrası kutlamalara başladı.

Taraftarlar, burada Saran’a destek sloganları attı.

Ayrıca, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.



