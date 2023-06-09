Ankara ve İzmir dahil 24 kente Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 şehir için sarı kodlu uyarı yaptı. Ankara Valiliği de kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

ensonhaber.com

Haziran ayının ortaları yaklaşırken Türkiye'nin büyük bir bölümü bir kez daha yağışlı havanın etkisine giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 24 şehrimize sarı kodlu uyarı geldi, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sarı alarm verilen iller şöyle sıralandı:

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat

Ankara Valiliği'nden uyarı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre 9 Haziran 2023 Cuma günü ilimiz çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denilirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar olabileceğini belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

Başkentte hafta sonu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basmıştı.