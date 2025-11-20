Ankara'da 2.2 milyar liralık anıt kaderine terk edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından kentsel dönüşüm kapsamında Hıdırlıktepe'deki eski yapılar 2020'den 2023'e kadar yıkılarak, temizlendi.

ABB tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan olarak yapılacak ‘100. Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı'nın 2023 yılında bitirilmesi planlanıyordu ancak hala tamamlanamadı.

KAMU KAYNAKLARININ İSRAF EDİLDİĞİ İDDİASI

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hıdırlıktepe'de ‘100. Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı'ndaki iki kulenin yapımında kamu kaynaklarının israf edildiğini öne sürdü.

Yapıların Sayıştay raporlarına göre güncel değerinin 2,2 milyar liraya ulaştığını iddia eden Gökçek, bu bütçeyle Ankara'da 20 alt ve üst geçit yapılabileceğini, bin 900 kişilik yurt inşa edilebileceğini veya 900 ihtiyaç sahibi aileye 120 metrekarelik daire verilebileceğini belirtti.

Kuleleri ‘boş proje' olarak nitelendiren Gökçek, Ankaralıların parasının konserlerde, tabutlarda, karton bardaklarda ve çeşitli usulsüzlüklerde heba edildiğini savunarak, söz konusu harcamaların hesabının hukuk önünde sorulması için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

ABB, SAYIŞTAY RAPORUNU REDDETTİ

ABB tarafından yapılan açıklamada ise anıtın ‘Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması' sonucu belirlendiği ve uzman jüri tarafından seçildiği açıklandı.

Proje kapsamında tepenin iki zirvesine geniş etkinlik alanı, 2 bin 500 metrekarelik dairesel platform ve merkezde 3,6 metre açıklıkla konumlandırılmış iki anıtsal kulenin yapılacağı, Çanakkale Savaşı'ndan bugüne tüm şehitlerin isimlerinin anıt çevresindeki panolarda yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada, iki kulenin maliyetinin 2,2 milyar lira olduğu iddiaların gerçeği yansıtmadığı da belirtildi. 2,2 milyar liranın bölgeyi kapsayan üst ölçekli kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemesi protokolünün toplam bedeli olduğu, anıtlar ve çevre düzenlemesinin maliyetinin ise 181 milyon lira olduğu bildirildi.

"KAÇ DAİRE PARASI ORAYA GÖMÜLMÜŞ"

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise, Hıdırlıktepe'nin son halini değerlendirdi.

Bölgede esnaf olan Muhittin Çelik, "Mansur Yavaş tarafından yapıldı. Bunlar şimdi diyor, 'Melik Gökçek yapmış orayı.' Ben burada esnafım, burayı biliyorum. Yavaş zamanında yapıldı. Kaç daire parası oraya gömülmüş ama öylece kaldı. Hiçbir işe de yaramıyor. Kule midir nedir ben anlamadım. Yoldan kimse geçmesin diye bir kamyon çakıl taşı dökmüş, yolu da kapatmış. Bir seneden fazla oluyor. Arka tarafta da bir şey yapmış ama o da öyle yarı kaldı. Gelen soruyor burası nedir? Gökçek'in projesi olsaydı oradan teleferiği verecekti, Hacı Bayram tarafından çıkaracaktı. Burada zaten bütün evleri yıktılar. Yarı AK Parti döneminde, yarı da CHP döneminde komple hepsini yıktılar. Bir tane ev kalmadı. Arka tarafta varsa birkaç tane ev var. Ne projesi varsa yapıp bitirmesi lazım bir an önce" diye konuştu.

"BARİ BİZİM HAKLARIMIZI VERSİNLER"

Yıkım yapılan bölgede bulunan birkaç evden birinde yaşadığını belirten Azad Bayram ise şunları söyledi: