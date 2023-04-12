Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı hizmete girdi AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin PKK'lıları serbest bırakma, Diyanet'i kapatma vaatlerine sert tepki göstererek, "Ne günlere kaldık ey gazi hünkar, eşek vezir olmuş katır silahtar." dedi.

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Son 20 yıllık kalkınma hareketinde Türkiye bir eser daha kazandı.

Başkent Ankara bir metro hattını daha hizmete sunuyor.

Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açıldı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı düzenlenen açılış töreninde halka hitap etti.

"Eşek vezir olmuş katır silahtar"

Cumhurbaşkanı halka hitabında 14 Mayıs seçimleri gündemine ilişkin de değerlendirmelerede bulundu.

Muhalefete yüklenen Erdoğan, muhalefetin PKK'lıları serbest bırakma, Diyanet'i kapatma vaatlerine sert tepki gösterdi.

Bir de özdeyiş hatırlatan Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Neymiş Selo'yu, terörist başını bırakacaklarmış. Ne kadar içerde hukuken veya mahkum olanlar varsa bay Kemal diyor ki bunları bırakacağız.

Diyanet İşleri'ni kapatacaklarmış. Hale bak yahu. Ne günlere kaldık. 'Ey gazi hünkar, eşek vezir olmuş katır silahtar."

Ankaralılar AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'na kavuştu

Erdoğan şöyle konuştu:

"İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya, çocuklarımıza güvenli, huzurlu gelecek hazırlamaya devam ediyoruz.

Ankara'nın şehir içi ulaşımı için kritik projenin açılışını yapmak üzere bir aradayız. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, 3,3 kilometre uzunluğu ve 3 istasyonun ötesinde bir öneme sahiptir. Gar İstasyonu üzerinden YHT, Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapılabilecek.

Ülkemize yapacağı katkının yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak. Ankara'da toplamda 44.5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk.

Eğer bugün Ankara'da artan nüfusa araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer Trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde bu metro yatırımları var. Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla biz inşa ettik.

İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor. Ülkemizin 81 ilinin her biri gibi bu şehirlerimizi sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'yi 30 yıl geri döndürmenin hesabını yapıyor"

"Buradan soruyorum, 14 Mayıs'ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin.

Türkiye'nin her seçimi milli iradenin tecellisi olması bakımından elbet önemlidir. Ancak 14 Mayıs cumhuriyetimizin yol haritasını belirleyeceğinden daha da önemlidir. Vesayetleri bir daha geri gelmemek üzere tarihe gömdük.

Geçtiğimiz 21 yılda ülkemize gerçekleştirdiğimiz demokrasi atımlarını bundan sonrasının altyapısı olarak görüyoruz.

Biz bu heyecanla geleceğimize bakarken, birileri de Türkiye'yi 30 yıl geri döndürmenin hesabını yapıyor. Bay Bay Kemal'in başka yapacağı iş yok. Şimdi soruyorum. İP, sen ne iş yapıyorsun.

Hani sen milliyetçiydin, milliydin. Bay Bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla neden partisinde değil de parlamento da görüşme yaptı.

Şimdi partilerinin isimlerini de değiştirdiler. Yeni bir isimle ortaya çıktılar. Şimdi bunlara gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız.

"Kirli bir ortaklık kurdular"

Şimdi soruyorum. İP hani sen yerliydin. Bay bay Kemal neden terör örgütünün uzantısı olan partiyle partilerinde değil de Meclis'te görüştü. Şimdi ne yaptılar partilerinin ismini değiştirdiler. Ayaklar altına almadık değer bırakmadılar.

Kumar masası dediler sonra tıpış tıpış o masaya oturdular. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. Kirli bir ortaklık kurdular.

"Onlar yapmaya değil yıkmaya geliyor"

Hiçbirinin adını vermeme gerek yok. İP'i de DEVA'sı da diğerleri de ne millidir ne yerlidir. Bunun adı asla siyaset değildir. Bugüne kadar yedili masadan terör örgütleriyle mücadelede taviz verilmeyeceğine dair bir söz duydunuz mu?

Sapkın akımların ülkemizden uzak tutulması konusunda bir söz duydunuz mu? Şu anda ana muhalefetin Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehir belediyeleri onlarda. Ya bir eserleri var mı? Onlar yapmaya değil yıkmaya geliyor. Biz yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını koymaya geliyoruz.

14 Mayıs'ta bunları siyasi mevta yapamaya hazır mıyız. Öyleyse evlatlarımızın geleceğinin yedili kumar masasında harcanmasına izin vermeyelim. Türkiye Yüzyılı Vizyonuz gibi varsa bir vizyonu çıksın görelim. Unutmayın 14 Mayıs'ta sandığa gidince atacağınız oylarla 15 Mayıs sabahı nasıl bir Türkiye'ye uyanacağımıza karar vereceğiz."