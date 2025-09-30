Ankara'da barajlarda su seviyesi kritik düzeyde: Dönüşümlü su kesintileri yapılacak

Ankara'da kuraklık alarmı...

Yurt genelinde yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte Başkent de bu durumdan nasibini aldı.

ANKARA'DA SU KESİNTİLERİ YAPILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Başkent'te su temininde yaşanan zorluklar nedeniyle zorunlu kesinti kararı aldı.

Yapılan açıklamada, kuraklık sebebiyle barajlardaki su seviyesinin kritik düzeylere indiği ve altyapıdaki arızaların su tedarikini olumsuz etkilediği belirtildi.

ARIZALAR NEDENİYLE 300 BİN METREKÜP SU KAYBI

ASKİ, Ankara’ya günde ortalama 1.53 milyon metreküp su sağlandığını, bunun üçte birinin Kesikköprü’den gelen hatlardan tedarik edildiğini belirtti.

Ancak 17 ve 27 Eylül tarihlerinde Kesikköprü’deki CTP hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle Kızılırmak’tan verilen su miktarının 300 bin metreküp azaldığı ifade edildi.

ASKİ, defalarca arızalanan CTP hatların daha dayanıklı çelik hatlarla değiştirilmesi için imalata başlandığını ve bu onarım sürecinin yaklaşık bir hafta süreceğini kaydetti.

KESİNTİLER 6 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Drought ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle, Ankara genelinde 6 Ekim tarihine kadar dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacak.

ASKİ, su kesintilerinin vatandaşların günlük hayatını en az düzeyde etkilemesi için çaba gösterildiğini belirtti.

Dün Eryaman, Susuz ve Kazan Saray bölgelerinde yapılan pilot kesintinin ardından, bu bölgelere bugün saat 09.00 itibarıyla yeniden su verilmeye başlandı.

DOLULUK ORANI 4,95

ASKİ verilerine göre, Başkent'teki barajlarda aktif doluluk oranının yüzde 4,95 olduğu kaydedildi.