Meclis'te DEM ve İyi Parti vekilleri arasında tansiyon yükseldi

Meclis Genel Kurulu'nda DEM Partili Sırrı Sakık'ın konuşması sonrası İyi Parti ile DEM Parti sıraları arasında tartışma çıktı.

Meclis Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerine görüşmeler sürerken ortalık karıştı.

Genel Kurul'da söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Suriye'deki gelişmelere ilişkin konuştu.

"YETER ARTIK, BIKTIK SİZDEN"

Sakık'ın konuşması esnasında İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, laf attı.

Sakık, Türkoğlu'nun sözleri sonrasında "Yeter bıktık senin sesinden. Buralara çıkıp, ikide bir bize hakaret, küfretmeyin. Sizin yedi ceddinize boyun eğmedik." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ SIRALARINA YÖNELDİ

Sakık'ın kürsüden İyi Parti sıralarına yönelmesiyle Genel Kurul'da tansiyon yükseldi.

Sakık, "Bu halkın üzerinden sürekli siyaset yapıyorsunuz. Sürekli bu halkı tetikliyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Yorulduk sizden be. Yeter. Edepsizler. Irkçılığınızdan yorulduk. Bize hakaret etmeyin." dedi.

PERVİN BULDAN ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan sık sık araya girerek, "Sayın milletvekilleri lütfen. Oturun lütfen" sözleriyle ortamı yatıştırmaya çalıştı, ancak gerginlik arttı.

Bu sırada İyi Parti ve DEM Parti sıralarından karşılıklı olarak, "terbiyesiz", "ahlaksız", "kabadayılık yapma", "bizi çıldırtıyorsun" sözleri atıldı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Kürsüdeki konuşmasını bitiren Sakık'ın DEM Parti sıralarına gittiği sırada tartışma büyüdü.

İyi Parti ve DEM Parti milletvekilleri sıralarından kalkarak birbirinin üzerine yürüdü.