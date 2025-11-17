Ankara’da başlayan tabela akımı Anadolu illerine de sıçradı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin konuştuğu akım...

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi üzerinde yer alan 'Kızılay' yön tabelası, gençlerin uğrak noktası hâline geldi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Her gün yüzlerce kişi, tabelanın önünde fotoğraf çekiyor.

Sosyal medyada yayılan akım, şehir dışından gelen ziyaretçileri bile cezbediyor.

DİĞER İLLER AKIMA KATILDI

Kızılay'da başlayan tabelaya asılarak fotoğraf ve video çektirme akımı, diğer illere de sıçradı.

İlk olarak İzmir'e sıçrayan akım, şimdilerde ise Sivas ve Trabzon'da da görülmeye başlandı.

Şehir merkezindeki Sivas yazılı tabelalara ve Cumhuriyet Üniversitesi tabelalarına asılan gençler, çektirdikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya sayfalarında paylaştı.

TABELALAR SÖKÜLDÜ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisindeki tabelalar hasar görünce üniversite yönetimi, tabelaları sökmek zorunda kaldı.

İlginç akım gençleri de ikiye böldü. Kimi gençler yaptıklarını şehrin tanıtımı olarak değerlendirirken, kimileri ise tabelaya asılanları eleştirdi.

TRABZON

Trabzon'un Yomra ilçesinde genç bir kız, ilçe tabelasına çıkıp çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİZ DE GENÇ OLDUK, BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIK"

Muhammet Mağara, "Yeni bir akım var galiba. Genç nesil maymun gibi tabelalara tırmanıyor. Çok anlamsız geliyor bana. Biz de genç nesil olduk, böyle bir şey hiç yapmadık. Bu yaptıkları hareketi üstüne sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bu tarz insanların anne babalarının yerinde olmayı hiç istemezdim." dedi.

"ELEŞTİRİLERİ UMURSAMIYORUZ"

İsmail Dinç ise, "Ankara Kızılay'da başlamış bu akım. Cumhuriyet Üniversitesi tabelası vardı burada, ona asılıyorduk. Artık kaldırmışlar. Biz de böyle bir akım başlattık Sivaslılar olarak. Güzel Sivas'ımızı böyle temsil ediyoruz. Eleştiriler geliyor ama biz gençler olarak bunları umursamıyoruz, böyle eğlenip geçiyoruz." ifadelerini kullandı.