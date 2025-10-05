Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara!da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenecek "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" dolayısıyla saat 08.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde şu yollar trafiğe kapatılacak:

ANKARA'DA KAPATILACAK YOLLAR

"Atatürk Bulvarı'nın Ulus Kavşağı ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Maltepe Köprüsü ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Talatpaşa Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Atatürk Bulvarı'ndan Talatpaşa Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Talatpaşa Bulvarı'nın Tren Garı Kavşağı ile A. Adnan Saygun arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'nın A. Adnan Saygun Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, İstiklal Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Necmettin Erbakan Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, A. Adnan Saygun Caddesi'nin Denizciler Caddesi ile Necmettin Erbakan Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Cumhuriyet Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Mithatpaşa Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Süleyman Sırrı Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı."

Bugün düzenlenecek "3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu" nedeniyle saat 07.30'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle:

"Hipodrom Caddesi'nin Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü Anadolu Meydanı istikametine tek yönlü, Anıt Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin Gençlik Caddesi ile Taşkent Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi ile Beşevler Kavşağı arasında kalan bölüm çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü, Gazeteci-Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Bandırma Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Silahtar Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Çiftlik Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Güvercinlik Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Ankara Bulvarı'nın Anadolu Bulvarı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü Anadolu Bulvarı'ndan Hipodrom Caddesi istikametine tek yönlü, yukarıda belirtilen yollara bağlanan tüm cadde, sokak ve varyantlar."