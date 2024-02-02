Ankara'da okul servislerine zam! Kısa mesafe 12 bin TL oldu

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Toplu taşımaya yapılan zamlardan okul servisleri de nasibini aldı.
Zam kararının çıktığı illerden biri de Ankara oldu.
Yüzde 15 zam kararı
Şimdilerde sömestir tatilinde olan ve pazartesi günü eğitim-öğretim hayatının yeniden başlamasından önce ara zam geldi.
Veliler henüz özel okullardaki fiyat artışlarına tepki gösterirken bu kez okul servislerine yüzde 15 zam yapıldı.
En kısa mesafe 12 bin TL
Böylelikle başkentte en kısa mesafe okul servis ücreti yıllık 11 bin 960 TL oldu.
En uzun mesafe ücreti ise yıllık 17 bin 720 TL olarak belirlendi.
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