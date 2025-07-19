Ankara'da sel nedeniyle evinde çocuğuyla mahsur kaldı: O anları öfkeyle anlattı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sel felaketi...

Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak'ta yer alan Çağla Apartmanı'nın alt katındaki apartman dairesinin duvarları, dün meydana gelen sel nedeniyle yıkıldı.

ANNE VE ÇOCUĞU KURTARILDI

Evde mahsur Asuman Paker ile çocuğu ve diğer bir kişi ise ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye nakledildi.

Havanın aydınlanmasının ardından evinin son halini gören Paker ise sinir krizi geçirdi.

"O AN ÇOK ZOR ŞEYLER YAŞADIM"

Yaşadığı durumun çok zor olduğunu söyleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan Paker, "Burası benim evimdi. O sırada çocuğumla evdeydim. İşten gelmiştim. Birden patlama sesi duydum.

Camlar patladı. İçeriyi su bastı, boyumuzu aştı. O an çok zor şeyler yaşadım." dedi.