Ankara'da su krizi bitmiyor

CHP'li belediyelerde süren kronik çöp sorununa şimdilerde su sorunu da eklenmiş durumda.

Bu kez su bidonlarıyla sıraya İzmir'de değil, Ankara'da giriliyor.

Göreve geldiği günden bu yana Ankara'nın ulaşımı ve altyapısıyla ilgilenmeyen Mansur Yavaş'ın başkanlığı döneminde vatandaşlar, uzun su kuyruklarında bekliyor.

29 EYLÜL'DEN BU YANA SU KRİZİ SÜRÜYOR

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu kentte, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

ELLERİNDE BİDONLARLA SU ALMAK İÇİN SIRAYA GİRİYORLAR

Kent genelindeki su kesintisinden etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise su ihtiyacını bölgedeki çeşmelerden karşılamaya çalışıyor.

Ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

"GÜNDE ÜÇ KEZ SIRAYA GİRİYORUM"

Su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde vatandaşlar, tanker önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Su almaya gelen Ahmet Dağ, mağduriyet yaşadığını aktararak, "Bir haftadır musluklarımızdan su akmıyor. Tuvalette, mutfakta, banyoda hayat durdu. Dün gece saat 11'de su almak için geldim. Günde üç kez sıraya giriyorum." diye konuştu.