Ankara'da su tankerlerle veriliyor

Ankara'da su krizi bitmiyor.

CHP'li belediyeler tarafından yönetilen bölgelerde su ve çöp sorunu eksik olmazken, Ankara'da ise vatandaşlar isyan ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana Ankara'nın ulaşımı ve altyapısıyla ilgilenmeyen Mansur Yavaş'ın başkanlığı döneminde vatandaşlar, uzun su kuyruklarında bekliyor.

TANKERLE SU DAĞITILDI

Ankara'da yaşanan yeni su kesintileri sonrası, tankerle su dağıtımı başladı.

1500-2 bin dairenin olduğu bir siteye gelen tanker, vatandaşlara su dağıttı.

Tankerin başına gelen vatandaşların su alabilmek için uzun süre beklediği görülürken, o anları sitede yaşayan bir vatandaş paylaştı.

Vatandaş, paylaştığı anlara da şu notu düştü;

"ŞEHRE SU YOK AMA TANKER VAR"

"Dün gece 1500–2 bin dairenin olduğu koca bir siteye tankerle su taşınan bir başkent… Yıl 2025 ama hizmet anlayışı hala 1990 modunda. Geçen gün “yol yok ama çekici var” demiştik… Şimdi de “şehre su yok ama tanker var.”