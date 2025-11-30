Ankara'da trafik çilesi: Belediye "Papa, CHP'nin kurultayı ve indirimi" bahane etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da trafik çilesi bitmiyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, altyapı ile ilgilenmiyor ve yeni yollar yapmayı da doğru bulmuyor.

Yavaş, trafik sorununa yeni yolların neden olduğunu ve yapılmazsa trafiğin de oluşmayacağını söylemişti.

Ancak Ankaralı, her geçen gün artan trafikle mücadele ediyor.

ANKARA'DAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Dün sosyal medyaya düşen bir görüntü, Ankara'daki çileyi gözler önüne serdi.

Sosyal medyada paylaşılan ve Ankamall Alışveriş Merkezi'nin otoparkında çekildiği belirtilen videoda, vatandaşların yoğun trafik nedeniyle AVM otoparkında yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldıkları kaydedildi.

"Ankamall'de mahsur kaldık. 2 saattir kıpırdayamıyoruz" notuyla paylaşılan video, Ankara'da vatandaşların trafikte saatlerce beklediğini ortaya koydu.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün çekilen ve sosyal medyada, "Ankamall'de mahsur kaldık. 2 saattir kıpırdayamıyoruz" notuyla paylaşılan video hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada yoğun trafiğin, Papa 14. Leo’nun ziyareti ve 3 gün sürecek olan CHP Kurultayı nedeniyle alınan 'olağanüstü güvenlik önlemlerinden' kaynaklı olduğu belirtildi.

CHP, PAPA, İNDİRİM...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin birçok bahaneyi sıraladığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada dolaşan bu görüntüler dün çekilmiştir.

Dünkü yoğunluğun başlıca sebepleri tamamen olağanüstü güvenlik tedbirleri ve özel günün getirdiği olağanüstü trafik yoğunluğudur.

1) Emniyet Genel Müdürlüğü, Papa 14. Leo’nun ziyareti ve 3 gün sürecek olan CHP Kurultayı nedeniyle Ankara’da pek çok yolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatmıştır.

Bu kapanmalar zincirleme olarak tüm ana arterlerde yoğunluk oluşturmuştur.

2) Dün aynı zamanda cuma indirimleri günüydü.

Bu nedenle vatandaşlarımız alışveriş merkezlerine yoğun şekilde akın etmiş, bu da şehir trafiğini olağanüstü ölçüde artırmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."