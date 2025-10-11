Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığı, zirveyi yaptığı yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Toplantıda, Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı ve toplantının yarın Ankara'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplantıya; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriyeli muhataplarının katılacağı bildirildi.

SDG SİVİLLERE VE SURİYE ORDUSU'NA SALDIRDI

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG uzantıları, 6 Ekim'de Suriye'nin Halep kentine bağlı Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine havan toplu saldırı gerçekleştirdi.

Söz konusu saldırının ardından 6 Ekim Pazartesi gününü 7 Ekim Salı gününe bağlayan gece, Suriye'de hareketli dakikalar yaşandı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Suriye Ordusu'na bağlı birlikler tarafından sokağa çıkış yasağı ilan edilmesinin ardından yaşanan çatışmalarda 2'si sivil 3 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaların ardından Suriye Savunma Bakanlığı, 7 Ekim'de, SDG ile ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

ŞEYBANİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 8 Ekim'de Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

SDG ile toprak bütünlüğü esasını vurgulayan bir dizi diyalog gerçekleştirdiklerini belirten Şeybani, "Suriye devleti ve kurumları içerisine katılması için tek ülke, tek ordu ve tek toprak esasına dayanarak bir diyalog olması içindi. Bölünmeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu da ifade ettik." diye konuştu.