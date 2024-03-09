Ankara'da ucuz altın ve telefonu duyan vatandaşlar izdiham yarattı Yeni mağaza açılışında indirimi duyan vatandaşlar gece saatlerinde sıraya girerken, açılışta izdiham anları yaşandı. Saatlerce bekleyen vatandaşlar biri, "Uygun olan ne varsa almayı düşünüyoruz" dedi.

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İHA

Ankara'da mağaza açılışında kaos yaşandı.

Sincan ilçesinde kapılarını yeni açan bir mağaza altın, telefon ve elektronik ev aletlerinde indirime gitti.

İndirim haberini duyan vatandaşlar, gecenin ilk saatlerinden itibaren sıraya girdi.

Saatlerce sıra beklediler

Havanın soğukluğu nedeniyle battaniyesini alıp sıraya giren vatandaşlar, saatlerce kepenklerin açılmasını bekledi.

Vaat edilen açılış saatinin gecikmesi nedeniyle gerilimde yaşandı.

Sıra kavgaları yaşandı

Mağazanın kepenklerinin açılmasıyla ise vatandaşlar arasında kıyasıya bir yarış gerçekleşti.

Mağazanın içerisinde altın alabilmek için yine bir kuyruk oluşturan vatandaşlar arasında sıra kavgaları yaşandı.

"Uygun olan ne varsa almayı düşünüyoruz"

Sabahın ilk ışıklarından itibaren sıraya giren bir vatandaş ise “3-4 saattir buradayız. Televizyon varmış televizyon almayı düşünüyoruz. Uygun olan ne varsa almayı düşünüyoruz.” dedi.

"Alıp çıkacağım yoksa bu izdihamda mümkün değil"

Gece yarısı sıraya giren Emre Bayat ise “6’ncı saati devireceğiz neredeyse. Telefon çekilişine gireceğim ve altın alacağım. Gece 4 civarında geldim. 1’de gelenler de var. Çok kalabalık burası. Alıp çıkacağım yoksa bu izdihamda mümkün değil. Zaten 2 bin kişi var içeride.” diye konuştu.

"Gelmeyeye içimiz el vermezdi"

Battaniyesiyle sıraya giren bir vatandaş ise “Sabahın 5’inde geldik buraya bekliyoruz. Ne yapacağız? Çeyrek altın ucuz dediler bizde geldik, bekliyoruz. Battaniye olmasa donacaktım? Gelmemeye içimiz el vermedi.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)