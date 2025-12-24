Ankara'da yaşanan jet kazası hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'yı hareketlendiren olay...

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'daydı.

Başkent'teki temaslarını tamamlayan askeri heyet, daha sonra Esenboğa Havalimanı'na geçti.

Heyeti taşıyan Falcon 50 tipi iş jeti, Tripoli'ye hareket etmek üzere saat 20.17'de havalandı.

20.36'DA İRTİBAT KESİLDİ

Uçak, kalkıştan bir süre sonra elektrik arızası nedeniyle acil iniş bildiriminde bulundu.

Havalimanına geri dönüş yapmak isteyen uçakla saat 20.36'da, Haymana üzerindeyken irtibat kesildi.

ENKAZA ULAŞILDI

Yaklaşık 2 buçuk saatlik bir çalışma sonrası uçağın enkazına, Haymana Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde ulaşıldı.

Olay yerine ulaşan ekipler, parçalara ayrılmış uçak enkazıyla karşılaştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasının ardından sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

ALİ YERLİKAYA KONUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düşen Libya heyetini taşıyan uçağa dair açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Yerlikaya, "Saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise karakutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlanmıştır." demişti.